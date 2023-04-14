RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları 39’luk Selin Ciğerci bornozuyla yatak odasından paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ramazan'dayız biraz edep, tövbe tövbe...”

39’luk Selin Ciğerci bornozuyla yatak odasından paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ramazan'dayız biraz edep, tövbe tövbe...”

39’luk Selin Ciğerci bornozuyla yatak odasından paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ramazan'dayız biraz edep, tövbe tövbe...”
14.04.2023 16:41

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Gökhan Çıra ile 2019-2021 yılları arasında evli kalan Selin Ciğerci, boşanma haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ciğerci, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti. Yatak odasında bornozuyla çektiği görüntüleri yayınlayan Ciğer'ci görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken "Mübarek Ramazan ayında bu ne şimdi? Tövbe tövbe", "Ne amaçla çekilmiş şimdi bu anlayan var mı?", "Amaç ne? Hem açmışsın hem elinle tutuyorsun? Yani? Ne çıkaralım bundan?", "Ramazandayız biraz edep" yorumları yapıldı. İşte Selin Ciğerci'nin tepki çeken o görüntüleri...

Magazin Videoları

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci, özellikle Gökhan Çıra ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

28 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri arasında Ciğerci'nin yakın arkadaşı Demet Akalın vardı.

Ciğerci ve Çıra çifti yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle 10 Eylül 2021 tarihinde boşandı. Ünlü çiftin 5 Ocak 2022 tarihinde yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden dünya evine giren çift bir kez daha boşandı. İkili, son olarak ise evlat edindiklerini açıklayarak magazin gündeminde yer aldı.

Özel hayatıyla çok konuşulan Ciğerci, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle dikkat çekti.

Yatak odasında bornozuyla çektiği görüntüleri yayınlayan Ciğerci görenleri şaşkına çevirdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları, "Mübarek Ramazan ayında bu ne şimdi? Tövbe tövbe", "Ne amaçla çekilmiş şimdi bu anlayan var mı?", "Amaç ne? Hem açmışsın hem elinle tutuyorsun? Yani? Ne çıkaralım bundan?", "Ramazandayız biraz edep" yorumları yapıldı.

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