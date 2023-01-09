2023 Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor? En yüksek rakamı Berdan Mardini mi alıyor?

Acun Ilıcalı’nın sunumuyla TV 8 ekranlarında karşınıza çıkan 2023 Survivor yarışması dünyanın en zor yarışması olarak bilinmektedir. 15 Ocak 2023 tarihinde TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 2023 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacılarının aldıkları ücretler ve kazandıkları para da merak edilmiştir. Yorumcu Bilal Özcan, Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık kazançları hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Öte yandan Bilal Özcan, haftalık ücret olarak en yüksek rakamı Berdan Mardini'nin alacağını ifade etti.