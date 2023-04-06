2 çocuk annesi Buse Terim 34 beden olmasının sırrını verdi!

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

ORUÇLA KİLO VERMİŞ!

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

ADECE 2 ÖĞÜN YİYOR!

Buse Terim zayıflama sırrını şu şekilde açıkladı;

"Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. Bir kahvaltı öğünü ,bir de akşam öğünü şeklinde besleniyorum. Genelde protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum."