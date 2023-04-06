RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evlilik teklifi aldı! Sosyal medya onu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu konuştu! İşte o anlar...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evlilik teklifi aldı! Sosyal medya onu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu konuştu! İşte o anlar...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural evlilik teklifi aldı! Sosyal medya onu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu konuştu! İşte o anlar...
06.04.2023 13:01 - Son Güncelleme: 06.04.2023 13:41

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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'dan evliliğe ilk adım! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu yüzüğü taktı. 1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa da yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İşte TAKVİM'den Mesrure Merve Arslan'ın ortaya çıkardığı Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na "Şimdi ve her zaman seni seviyorum" dediği o anlar...

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