2 ay sonra döndü! Hakan Ural “Bu sinirle hayat geçmez” deyip Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayın gafını paylaştı! İlk yorum Melisa Ural’dan...

Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, doğum iznine ayrılmış ve yerine Hilal Özdemir Babacan gelmişti. Üçüncü kez anne olan Namlı, yaklaşık 2 ay sonra programa döndü. Çiçeği burnunda anne canlı yayına çıkar çıkmaz ise herkesi gülümseten bir gafa imza attı. Yayın sırasında "Burayı keselim" diyen Hakan Ural ise o anları Instagram hesabında yayınladı. Ural'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken ilk yorum Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı