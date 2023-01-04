Haberler Magazin Videoları 2 ay sonra döndü! Hakan Ural “Bu sinirle hayat geçmez” deyip Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayın gafını paylaştı! İlk yorum Melisa Ural’dan...

2 ay sonra döndü! Hakan Ural “Bu sinirle hayat geçmez” deyip Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayın gafını paylaştı! İlk yorum Melisa Ural’dan...

2 ay sonra döndü! Hakan Ural “Bu sinirle hayat geçmez” deyip Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayın gafını paylaştı! İlk yorum Melisa Ural’dan...
04.01.2023 22:30 - Son Güncelleme: 04.01.2023 22:31

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Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, doğum iznine ayrılmış ve yerine Hilal Özdemir Babacan gelmişti. Üçüncü kez anne olan Namlı, yaklaşık 2 ay sonra programa döndü. Çiçeği burnunda anne canlı yayına çıkar çıkmaz ise herkesi gülümseten bir gafa imza attı. Yayın sırasında "Burayı keselim" diyen Hakan Ural ise o anları Instagram hesabında yayınladı. Ural'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken ilk yorum Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı

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