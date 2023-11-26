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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023, 15:11 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023, 15:13

15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Yağmur Atacan ev halini yayınlayıp Pınar Altuğ’a seslendi! Zevkle döşenmiş evleri dikkat çekti

15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi. Su adında bir kızları olan ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çift, son olarak Yağmur Atacan'ın evinin salonunda yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Söz konusu paylaşımda Yağmur Atacan sevimli dostlarıyla ev hallerini yayınlarken ünlü çiftin zevkle döşenmiş aşk yuvaları dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın evi...

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