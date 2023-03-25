12 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Lizge Cömert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide Gönül karakterini canlandıran Evrim Doğan ise sergilediği performansla büyük beğeni topladı. 45 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Evrim Doğan kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Doğan'ın 12 ay önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Evrim Doğan'ın kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...