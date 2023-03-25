RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları 12 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

12 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...

12 ay önce sessiz sedasız evlenmiş! Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...
25.03.2023 09:43

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Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Lizge Cömert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide Gönül karakterini canlandıran Evrim Doğan ise sergilediği performansla büyük beğeni topladı. 45 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Evrim Doğan kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Doğan'ın 12 ay önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Evrim Doğan'ın kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...

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Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Gönül karakterini canlandıran Evrim Doğan'ın hayatı merak edildi.

EVRİM DOĞAN KİMDİR?
Eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan Evrim Doğan, ilk oyunculuk deneyimini Cennet Mahallesi dizisiyle yaşadı.

5 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Evrim Doğan kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Doğan'ın 12 ay önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

EVRİM DOĞAN VE EŞİ YENER ÖZER

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