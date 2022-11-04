11 yılı devirdiler! Camdaki Kız’ın Emir’i Cemal Hünal’ın eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Cemal Hünal'ın hayatı merak edildi. Dizide Emir karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı konusu oldu. Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Hünal hakkında en çok "Cemal Hünal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Hünal'ın kendi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cemal Hünal'ın Kurtlar Vadisi Pusu, Gülperi gibi yapımlarda rol alan eski eşi kimmiş...