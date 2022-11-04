Haberler Magazin Videoları 11 yılı devirdiler! Camdaki Kız’ın Emir’i Cemal Hünal’ın eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

11 yılı devirdiler! Camdaki Kız’ın Emir’i Cemal Hünal’ın eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

11 yılı devirdiler! Camdaki Kız’ın Emir’i Cemal Hünal’ın eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...
04.11.2022 15:31 - Son Güncelleme: 04.11.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Bensu Soral salına salına...
Magazin 00:51
Hazal Kaya'dan karnı burnunda...
Magazin 00:23
Hadise'den çılgın dans!
Magazin 01:01
Alparslan: Büyük Selçuklu 35....
Magazin 00:06
Hande Erçel’in salıncaktan...
Magazin 02:01
Çağatay ile Duygu evleniyor!...
Magazin 00:19
"Seni öldürmeyeceğim yüzüne...
Magazin 00:22
Shakira hastanedeki babasının...
Magazin 00:07
Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı...
Magazin 05:15
Tilki'nin annesinden olay...
Magazin 00:55
Hadise'nin eski eşi...
Magazin 00:41
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'le...

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Cemal Hünal'ın hayatı merak edildi. Dizide Emir karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı konusu oldu. Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Hünal hakkında en çok "Cemal Hünal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Hünal'ın kendi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cemal Hünal'ın Kurtlar Vadisi Pusu, Gülperi gibi yapımlarda rol alan eski eşi kimmiş...

Magazin Videoları

Asi, Issız Adam, Tatar Ramazan, Romantik Komedi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı merak edildi.

Dizide Emir karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı konusu oldu.

Yıllar önce verdiği bir röportajda "Karıma hala sırılsıklam aşığım" ifadelerini kullanan oyuncu hakkında en çok "Cemal Hünal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Hünal'ın kendi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte CEMAL HÜNAL ve EŞİ LALE CANGAL

SON DAKİKA