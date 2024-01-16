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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 13:06

🔴 ''Hülya soyunurdu... Arada gözüm kayardı'' itirafını Hülya Avşar fena tiye aldı! "Eşek herif...'' 🔥 Son dakika videolu haberler

Yalçın Dümer, 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrolü paylaştığı Hülya Avşar ile ilgili ''Hülya soyunurdu... Arada gözüm kayardı'' itirafı uzun süre gündem olmuştu. Avşar kızından Yalçın Dümer'in flaş itirafına aylar sonra yanıt geldi. Hülya Avşar, Dümer'e "Eşek herif sen beni mi gözlüyordun" dedi. İşte Hülya Avşar'ın Dümer'in itirafını tiye aldığı videolu röportajı...

Katıldığı bir televizyon programında geçmiş yıllarda yer aldığı projeler hakkında detaylı açıklamalar yapan oyuncu ve sunucu Yalçın Dümer, Hülya Avşar ile rol aldığı 1990 yapımı Hasan Boğuldu filminin setinde yaşananları ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

34 yıl önce beyazperdede izleyici ile buluşan filmde başrolü paylaştığı Hülya Avşar'a yönelik yıllar sonra çarpıcı ifadeler kullanan Dümer, "Hülya soyunurdu, ben fon perdesini tutardım" şeklinde konuştu.

Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.

"HÜLYA SOYUNURDU SOKAK ORTASINDA, ARADA GÖZÜM KAYARDI"

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlattı.

Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek güldü.

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