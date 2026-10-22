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Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı

Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı

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Arka Sokaklar ve Çukur gibi dizilerde rol alan 62 yaşındaki oyuncu Filiz Taçbaş oyunculuk kariyerine ara vererek İzmir'in Aliağa ilçesindeki çiftliğine yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam süren Taçbaş zeytin sezonunun açılmasıyla tarlaya inerek ilk hasadı yaptı. Ağaçlardan zeytin topladığı ve ürünlerin fabrikada zeytinyağına dönüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin

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