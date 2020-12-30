Osman Bey "Handa misafirim olasınız… Canınız da malınız da gayrı Kayıların koruması altındadır… Kayı obası da gayrı sizin eviniz sayılır…" diyerek bu iki gizemli ziyaretçiyi bağrına bastı.

Söğüt'e gelen iki gizemli ziyaretçinin sırrı ne? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?