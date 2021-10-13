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Osman Bey'in yeni yoldaşı! "Sana yoldaşlık etmek istermiş..."

Osman Bey'in yeni yoldaşı! "Sana yoldaşlık etmek istermiş..."
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'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 66'ncı bölümünde bir diğer dikakt çeken sahne ise karayel'in yasını tutan Osman Bey'in yeni yoldaşını seçtiği bölümdü.

Kuruluş Osman Videoları

Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Osman Bey'in yeni atını seçmesi için Demirci Davut Usta seçtiği soylu atları beyinin huzuruna getirdi.

Demirci Davut her biri soylu birbirinden güzel atların özelliklerini tek tek anlatırken, hala Karayel'in yasını tutmakta olan Osman Bey incelediği atlardan hiçbirini seçemedi.

Tam bu sırada söze giren Kumral Abdal, atlardan birini dinleyerek "Beyim! Bu güzellik der ki at murattır. Allah ademi topraktan, atı rüzgardan yaratmıştır. Sana yoldaş olmak istermiş… Der ki… Atsızlık dervişlere abdallaradır, bey kısmına at yaraşır… Koyversin de beyime kanat olayım, göğünde ay olayım" dedi.

Bu sözler üzerine Kumral Abdal'ın işaret ettiği atı dikkatle inceleyen Osman Bey, "Demek öyle dersin Kumral Abdal. Davut Usta eğeri buna vurasın. Halletmem gereken mühim bir iş vardır. Yeni yoldaşımla gideyim" diyerek kararını açıkladı.

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