Osman Bey Türk Beylerini bir araya topladı, Togay haince toya saldırdı!

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 49. bölümüyle de seyirciyi ekrana kilitledi. Son bölümde Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getiren Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethetme planını açıkladı. Osman Bey’in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi.

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 49'uncu bölümünde, Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethetme planını açıkladı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi.

Söğüt'te toplanacak toy için bölgedeki tüm Türk obalarının beylerine çağrıda bulunan

Osman Bey, olağanüstü güvenlik önlemleri aldırdı. Kayı alpleri her köşede nöbet tutarken, Osman Bey'in çağrısına Dodurga Beyi İvaz haricindeki tüm beyler icabet etti.

Toyda beylerin karşısına geçen Osman Bey, "Atam Oğuz'un mirası, kandaşlarım, davetimize icabet ettiniz, eksik olmayın. Size toya niye davet ettiğimi vereceğim müjdeyi merak edersiniz bilirim. İşte aklımızla zayıflatıp, bileğimizle yıkacağımız İnegöl Kalesi" sözleriyle yeni hedefini açıkladı.

Osman Bey "Keferenin azılısı bu İnegöl tekfurudur. Yalnız büyük pazarlarla, ticaret yollarıyla aramıza girmekle kalmaz, fırsat buldukça Müslüman'ın canına kast eder. Ne azim bir mevkidedir bu kale ve fethi ne büyük hamlelerin önünü açacaktır, siz de göresiniz" diyerek beylere uzun süredir üzerinde çalıştığı planlarını gösterdi. "İnegöl Tekfuru Konstantiniyye'dedir. Biz hamle etmezsek, Türkmen beylerini uçlardan sürmek için geri dönecektir. Ben derim ki, Alplarımızı birleştirelim. Pazaryeri'ni aşıp İnegöl'e varalım. Kestel, Bilecik ve Keles yollarıyla, kalenin bağlantısını kesip "Allah Allah" nidalarıyla fethedelim" diyen Osman Bey'in bu sözlerini toya katılan tüm beyler de onayladı.

Türk birliğine engel olmak isteyen Kara Şaman Togay'ın ise başka planları vardı. Türk obaları arasında ikilik çıkarmak ve Kayı beyinin itibarını zedelemek isteyen Togay, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in desteği ile gizlice toyun yapılacağı hana sızdı. Üzerine toya katılmayan Dodurga Beyi'nin mührünü işlediği okla Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri 'uçan ateş'le etkisiz hale getiren Togay, Söğüt'te büyük bir kargaşaya neden oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 49'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.