Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u yakalıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u yakalıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u yakalıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm18.12.2019 22:26
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