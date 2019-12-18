Gün, şehadet günüdür! Kuruluş Osman yeni bölüm

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Gün, şehadet günüdür!" sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Gün, şehadet günüdür! Kuruluş Osman yeni bölüm18.12.2019 22:58
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