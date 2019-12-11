Alişar Bey, Nizameddin'den hesap soruyor! Kuruluş Osman 4. bölüm

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alişar'ın Bey'in "Boğazından geçen lokmanın hakkını vermeyenin boğaza da ihtiyacı yoktur!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Alişar Bey, Nizameddin'den hesap soruyor! Kuruluş Osman 4. bölüm11.12.2019 21:54
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