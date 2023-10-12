Kurulş Osman'na damga vuran sahne! "Sabırla bekleyene müjde yakındır Bala Hatun..."

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde uzun bir süredir hastalıkla mücadele eden Bala Hatun, ilk kez dışarı çıkıp orman havası alırken yolda Hz. Yunus Emre ile karşılaştı. Hz. Yunus Emre, Bala Hatun'u kurduğu sofraya davet etti. Hz. Yunus Emre, Bala Hatun'a Hz. Eyyub'un evladı ve malı bol iken, bir gece evinin yıkıldığını, evlatlarını enkazda kaybedip ardından vücudunda çıbanlar çıktığını ve zorlu imtihanlardan geçtiğini anlattı. Bu kıssayı dinleyen Bala Hatun, gözyaşlarına hâkim olamadı. Hz. Yunus Emre, "Rabbim, Hz. Eyyub'un sabrı hürmetine cümle yaralarına şifa verdi. Ölen evlatları yerine iki katını verdi. Onu daha büyük bir zenginlikle mükâfatlandırdı. Eyyub misali sabredene müjde yakındır Bala Hatun! Niyazım odur ki bu ottan şifa bulasınız." diyerek şifalı otlarından verdi.