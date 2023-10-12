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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 01:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 01:44

‘Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! "Senin davan için düştüm!"

‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde esir düşen ve çeşitli işkencelere maruz kalan Cerkutay, yıllar sonra Yenişehir Sarayı’na döndü.

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde Lefke Kalesi'ndeki esaretinden dönen Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na vardığında yıllardır görmediği oğluyla ve eşi Ülgen Hatun'la bir araya geldikten sonra Osman Bey'le yüzleşti. Cerkutay, esaretten döndüğü kisvesiyle kendisi için hazırlanan sofrada yemek yemeyi reddederek sitem etti. Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi. Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.

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