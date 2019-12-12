Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu haftaki bölümde Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başardı. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenmeye çalıştı. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...
KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"
BALA HATUN KAÇIRILIYOR
Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?
OSMAN BEY, BATUR ALP'İ CEZALANDIRIYOR
Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.
OSMAN NE YAPACAK?
Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?
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