Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanı izle! Zafere giden yol...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir." sözleri dikkatleri üzerine çekti. İşte Kuruluş Osman 45. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?