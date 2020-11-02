ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman Osman Bey'in "Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!" sözleri dikkat çekerken Geyhatu'nun Kayı Obası'na geldiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar
Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanı izle
- Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanı izle
- Flatyos'un Dündar'a uyarısı! Flatyos'un Göktuğ'a oyunu
- Geyhatu'dan ölüm emri! "Öldürün!"
- Osman, Kumral Abdal'dan yardım istiyor! "Dert yok halledilir!"
- Osman'ın öfkesi! "Derdimin dermanı..."
- Kocahisar mı Söğüt mü? Dündar'ın Nikola'ya teklifi!
- Ölüm saçmaya geliyorum! "Bekle beni Kayı..."
- Savcı tuzağa düşürüldü! Savcı ölecek mi?
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