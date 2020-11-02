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Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanı izle

Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanı izle
02.11.2020 21:02

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman Osman Bey'in "Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!" sözleri dikkat çekerken Geyhatu'nun Kayı Obası'na geldiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar


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