Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı izle

29.04.2020 23:52

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Son bölümde Dündar Bey ve Osman Bey arasında yaşanan gerilim doruğa ulaştı. Sungur Tekin ve Osman Bey karşılaşması ise geceye damga vuran sahnelerden oldu. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

OSMAN BEY VE SUNGUR TEKİN BULUŞTU

Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.

Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.