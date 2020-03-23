Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı izle! Dündar Bey'in ölüm haberi geliyor

ATV ekranlarında milyonlar izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman geçen haftaya damgasını vurdu. Son bölümde Son bölümde Samsa ve Osman Bey'in barışması Balgay'ı zor durumda bıraktı. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yaptı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!" sözleri dikkat çekiyor.
Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı izle! Dündar Bey'in ölüm haberi geliyor23.03.2020 18:39
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