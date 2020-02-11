Kuruluş Osman 10. bölüm 2. fragmanı izle! Moğollar Kayı Obası'na saldırıyor 11.02.2020 21:13

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde geçen hafta ortalık iyice karıştı. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından Kuruluş Osman 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Bayrak, Türk'ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!" sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?v