Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlanan fragman birçok kişi tarafından beğenildi.
ATV ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizinin 47. yeni bölüm fragmanı "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlandı. Fragman dizinin izleyicisinden tamn not aldı.
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.