Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
18.02.2021 00:26
Ana Sayfa 06:46
"Mücadeleyi Batı istihbaratına...
Ana Sayfa 00:29
Kuruluş Osman'ın 47. bölüm...
Ana Sayfa 04:03
Çömlekçinin ihaneti!
Ana Sayfa 09:57
Payidar olan taht değil,...
Ana Sayfa 01:26
"Milletimiz tarihi bir ders...
Ana Sayfa 01:12
Bakan Koca'dan flaş aşı...
Ana Sayfa 02:11
PKK’lı Sonay Bakar müebbet...
Ana Sayfa 00:14
Meral Danış Beştaş, HDP'nin...
Ana Sayfa 00:20
Şanlıurfa’da DEAŞ terör...
Ana Sayfa 00:45
Yakışıklı oyuncu Burak...
Ana Sayfa 02:26
İstanbul Kağıthane’de istinat...
Ana Sayfa 01:36
Bakan Soylu, alçaklığı ifşa...

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlanan fragman birçok kişi tarafından beğenildi.


ATV ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizinin 47. yeni bölüm fragmanı "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlandı. Fragman dizinin izleyicisinden tamn not aldı.

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.
Kuruluş Osman Videoları