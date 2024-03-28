ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun, Osman Bey’i buldu!

Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde Osman Bey'in kendisine kurduğu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunarak onu pusuya düşürdü. Omzundan, sırtından çeşitli ok darbelerine maruz kalan ve tek başına mücadele eden Osman Bey, İmren Tegin'in adamları tarafından yakalandı.

Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıktı. Yolda Osman Bey'in atı İltutan'ı görüp onun izinden giden Bala Hatun, Osman Bey'i sağ salim buldu. Bir ağaca bağlı halde Osman Bey'i bulan Bala Hatun, gözyaşlarını tutamadı. Yavaş yavaş kendine gelen Osman Bey, Bala Hatun'la yıllar önceki ilk karşılaştıkları anı hatırlayarak "Yine ilk günkü gibi beni kurtardın…" dedi.

Bala Hatun ise "Seni ilk gördüğümde çamurlar içinde bir bey oğluydun… Şimdi yine çamur içindesin ama boyunca evlatlarımız var." şeklinde karşılık verdi. Bu dokunaklı anlar, Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki derin bağı ve birlikte yaşadıkları zorlu mücadeleleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 154. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.