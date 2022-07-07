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MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Tatil pozu çok konuşuldu

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Tatil pozu çok konuşuldu
07.07.2022 09:30

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MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yla jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Tuğçe Demirbilek ile geçen aylarda yolun sonuna geldi. Bir çocukları bulunan çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen Danilo Zanna birkaç isimle anılırken eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tuğçe Demirbilek, kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Tuğçe Demirbilek'in çok konuşulan tatil pozu...

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