MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu
MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yla jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Tuğçe Demirbilek ile geçen aylarda yolun sonuna geldi. Bir çocukları bulunan çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen Danilo Zanna birkaç isimle anılırken eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tuğçe Demirbilek, kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Tuğçe Demirbilek'in çok konuşulan tatil pozu...
06.07.2022 01:10 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:10
Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek ile tanışan Danilo Zanna'nın hayatı birden değişti.
Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine giren ve Türkiye'de yaşamaya karar veren Zanna, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu.
Ardından MasterChef yarışmasında jüri görevini üstlenen Zanna, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatında yaşadıklarıyla hayranlarını üzdü.