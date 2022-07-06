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Haberler Magazin MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'yla jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna, 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Tuğçe Demirbilek ile geçen aylarda yolun sonuna geldi. Bir çocukları bulunan çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen Danilo Zanna birkaç isimle anılırken eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Deniz kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tuğçe Demirbilek, kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Tuğçe Demirbilek'in çok konuşulan tatil pozu...

06.07.2022 01:10 - Son Güncelleme: 06.07.2022 01:10
MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

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MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek ile tanışan Danilo Zanna'nın hayatı birden değişti.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine giren ve Türkiye'de yaşamaya karar veren Zanna, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

Ülkemizde İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açan Zanna, aynı zamanda "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programlarda boy gösterdi ve Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kenarından paylaştı tatil pozu çok konuşuldu

Ardından MasterChef yarışmasında jüri görevini üstlenen Zanna, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatında yaşadıklarıyla hayranlarını üzdü.

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