RAMAZAN İMSAKİYE
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Güzel oyuncu Eda Ece'den sevgilisine düğün hediyesi milyonluk saat!

Güzel oyuncu Eda Ece'den sevgilisine düğün hediyesi milyonluk saat!
12.04.2023 16:18 - Son Güncelleme: 12.04.2023 16:18

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20 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in karşılıklı jestleri bitmiyor. Ünlü basketbolcu, Bodrum’dan 30 milyon TL’ye villa alırken güzel oyuncudan karşı atak geldi. Ece, müstakbel eşine 2 buçuk milyon TL’ye saat aldı

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Uzun süredir süren ilişkilerini 20 Haziran'da Boğaz'daki lüks bir otelde nikah masasına taşımaya hazırlanan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, jest yarışına tutuştu. İlk olarak ünlü basketbolcu, düğün hediyesi olarak Bodrum'dan değeri 30 milyon TL olan lüks bir villa satın almıştı.

Hatta çift, nikahtan kısa süre sonra gidecekleri bu evi döşemeye de çoktan başladı.

İddiaya göre bu villada, Eda Ece'nin şöhreti sayesinde hatırı sayılır bir indirim uygulandı.

Düğün hazırlıklarına hız veren 32 yaşındaki güzel oyuncu, müstakbel eşi için Patek Philippe marka bir saat de siparişi etti.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ
Kendisinin de dillere destan bir saat koleksiyonu olan Eda Ece, sınırlı sayıda bulunan bu saat için de söylenenlere göre 2 buçuk milyon TL ödedi.

Bu arada yeni sezonda bölüm başı aldığı ücreti 350 bin TL'ye çıkardığı söylenen başarılı oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları ve sosyal medya iş birlikleri sayesinde de son dönemin en çok kazanan isimlerinin başında geliyor.

Güzel oyuncu, reklam anlaşmalarından 5 ile 10 milyon TL arasında ücret alıyor.

Anadolu Efes ve Milli Takım'ın yıldızlarından Buğrahan Tuncer'in yıllık kazancı ise yıllık 10 milyon TL civarında...

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