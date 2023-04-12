Güzel oyuncu Eda Ece'den sevgilisine düğün hediyesi milyonluk saat!

Uzun süredir süren ilişkilerini 20 Haziran'da Boğaz'daki lüks bir otelde nikah masasına taşımaya hazırlanan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, jest yarışına tutuştu. İlk olarak ünlü basketbolcu, düğün hediyesi olarak Bodrum'dan değeri 30 milyon TL olan lüks bir villa satın almıştı.

Hatta çift, nikahtan kısa süre sonra gidecekleri bu evi döşemeye de çoktan başladı.

İddiaya göre bu villada, Eda Ece'nin şöhreti sayesinde hatırı sayılır bir indirim uygulandı.

Düğün hazırlıklarına hız veren 32 yaşındaki güzel oyuncu, müstakbel eşi için Patek Philippe marka bir saat de siparişi etti.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

Kendisinin de dillere destan bir saat koleksiyonu olan Eda Ece, sınırlı sayıda bulunan bu saat için de söylenenlere göre 2 buçuk milyon TL ödedi.

Bu arada yeni sezonda bölüm başı aldığı ücreti 350 bin TL'ye çıkardığı söylenen başarılı oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları ve sosyal medya iş birlikleri sayesinde de son dönemin en çok kazanan isimlerinin başında geliyor.

Güzel oyuncu, reklam anlaşmalarından 5 ile 10 milyon TL arasında ücret alıyor.

Anadolu Efes ve Milli Takım'ın yıldızlarından Buğrahan Tuncer'in yıllık kazancı ise yıllık 10 milyon TL civarında...