Kimse Bilmez'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı! "Uygar artık ebediyen hayatımızdan çıktı!"

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kimse Bilmez dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı "Uygar artık ebediyen hayatımızdan çıktı!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez'in 25. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı...
Kimse Bilmez dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı "Uygar artık ebediyen hayatımızdan çıktı!" başlığıyla yayınlandı.
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