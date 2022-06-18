Milyoner tarihinin Kenan İmirzalıoğlu’nu en zorlayan sorusu! İlginç sorunun cevabı ne oldu?

Altı yıldır uluslararası bir teknoloji şirketinde sektör yöneticisi olarak çalışan Erhan Bey, yarışmaya kendisini denemek için katıldığını söylüyor.

Soru: Krunghepmahanakhonamkamprasit neresidir?

A) Yeni Zellanda'da bir tepe

B) Hindistan'da bir köy

C) Çin'in en uzun adlı mahallesi

D) Taylan'ın başkenti

Cevap: D