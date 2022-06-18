Milyoner tarihinin Kenan İmirzalıoğlu’nu en zorlayan sorusu! İlginç sorunun cevabı ne oldu?

Aslen Kastamonulu olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan 32 yaşındaki Erhan Can İşeri, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu.
Aslen Kastamonulu olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan 32 yaşındaki Erhan Can İşeri, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu.
Altı yıldır uluslararası bir teknoloji şirketinde sektör yöneticisi olarak çalışan Erhan Bey, yarışmaya kendisini denemek için katıldığını söylüyor.
Soru: Krunghepmahanakhonamkamprasit neresidir?
A) Yeni Zellanda'da bir tepe
B) Hindistan'da bir köy
C) Çin'in en uzun adlı mahallesi
D) Taylan'ın başkenti
Cevap: D