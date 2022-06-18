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Milyoner tarihinin Kenan İmirzalıoğlu’nu en zorlayan sorusu! İlginç sorunun cevabı ne oldu?

Milyoner tarihinin Kenan İmirzalıoğlu’nu en zorlayan sorusu! İlginç sorunun cevabı ne oldu?
18.06.2022 00:48

OTOMATİK OYNAT

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Aslen Kastamonulu olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan 32 yaşındaki Erhan Can İşeri, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu.

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Altı yıldır uluslararası bir teknoloji şirketinde sektör yöneticisi olarak çalışan Erhan Bey, yarışmaya kendisini denemek için katıldığını söylüyor.

Soru: Krunghepmahanakhonamkamprasit neresidir?

A) Yeni Zellanda'da bir tepe

B) Hindistan'da bir köy

C) Çin'in en uzun adlı mahallesi

D) Taylan'ın başkenti

Cevap: D

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