Mekiye Akyel cinayeti soruşturmasında 3 tutuklama
Mekiye Akyel’in kasten öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada; eski eşi İsa Güç, eski kayınbiraderi Hüseyin Güç ve eski kayınpederi İhsan Güç tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
17 Ekim 2024 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İsa Güç'ün yanına Siirt'e gittiği iddia edilmişti. Sırra kadem basan Mekiye Akyel soruşturması kapsamında eski eşi İsa Güç, İhsan Güç, Hüseyin Güç sevk edildikleri adliyede ifade verdiler ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.