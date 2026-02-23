PODCAST CANLI YAYIN
Mekiye Akyel cinayeti soruşturmasında 3 tutuklama

Mekiye Akyel cinayeti soruşturmasında 3 tutuklama

Mekiye Akyel’in kasten öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada; eski eşi İsa Güç, eski kayınbiraderi Hüseyin Güç ve eski kayınpederi İhsan Güç tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

17 Ekim 2024 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İsa Güç'ün yanına Siirt'e gittiği iddia edilmişti. Sırra kadem basan Mekiye Akyel soruşturması kapsamında eski eşi İsa Güç, İhsan Güç, Hüseyin Güç sevk edildikleri adliyede ifade verdiler ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bunlar da Var

Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke savaş alanına döndü!
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke savaş alanına döndü!
Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti: Şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA! İETT Kendisini savcı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle