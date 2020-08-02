Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı

02.08.2020 00:33

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 2 bin lira değerindeki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında telefon jokerini kullanan yarışmacının, soruyu sorma ve cevabı alması için kaç saniye süresi vardır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili yöneltilen soruyu doğru cevaplayamayınca elendi.