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Kim Milyoner Olmak İster’de son bölüme damga vuran soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de son bölüme damga vuran soru!
31.05.2021 19:00
Ana Sayfa 02:02
Kim Milyoner Olmak İster’de...
Ana Sayfa 00:38
Aslı Bekiroğlu’nun annesine...
Ana Sayfa 02:26
Taksim metro istasyonu...
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Kafe ve restoranlar açılacak...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Hangi ülkenin başkentinin en ünlü futbol takımının adından 'Saint-Germain' ifadesi yer alır?" sorusu damga vurdu. Fransız kulübü Paris Saint-Germain ile ilgili sorulan soruya 'Almanya' cevabını veren yarışmacı elendi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...


Kim Milyoner Olmak İster Videoları