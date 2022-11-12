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Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı: "Bu sınıfı rapor edeceğim!"

Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı: "Bu sınıfı rapor edeceğim!"
12.11.2022 00:32

OTOMATİK OYNAT

Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 6. bölüm 3....
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Kardeşlerim 66. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:49
Aldatmak 5. bölüm fragmanı...
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Kardeşlerim 63. bölüm fragmanı...
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Kardeşlerim 61. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 60. bölüm fragmanı...
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Kardeşlerim 58. yeni bölüm...
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Kardeşlerim 57. bölüm fragmanı...
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Kardeşlerim 56. bölüm 2....
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Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı...
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Kardeşlerim 53. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 51. bölüm 2....

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinin 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in okulda kavgaya karıştığı sahnelerin yer aldığı fragmana "Bu sınıfı rapor edeceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 67. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşlerim Videoları

"Avuçlarımda hayal kırıklığı var benim, anlatsam anlar mısın?"

Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

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