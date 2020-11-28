Miran, Hazar'a ilk kez baba diyor: "Bırakamam seni..."

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai bir Cuma akşamına daha damga vurdu. Miran, Aslan Bey tarafından vurulan Hazar Bey'e ilk kez "baba" dedi. Sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.

Aslan, Hercai'nin 48. bölümünde Reyyan'ı kaçırarak yurt dışına çıkmayı planlamıştı. İşleri yolunda gitmeyen Aslan yarı yolda yakalandı. Yakayı ele veren Aslan, son koz olarak Hazar Bey'i vurmuştu. Hercai seyircisinin yüreklerini yakalan sahne, Miran ile babası Hazar Bey'in yakınlaşmasını sağladı.

HAZAR ÇOCUKLARINI MİRAN'A EMANET ETTİ

Miran tarafından güçlükle araca bindirilen Hazar Bey, öleceğini düşündü. Hastaneye gidene kadar yaşayamayacağını belirten Hazar Bey, çocuklarını Miran'a emanet etti.

Türkiye'nin gözü yaşlı izlediği sahnede, Miran da kendini tutamadı.



İLK KEZ "BABA" DEDİ

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran, vurulan babası ile yakınlaştı. Miran, Aslan Bey tarafından vurulan Hazar Bey'e ilk kez "baba" dedi.

Miran'ın izleyiciyi ekran başına kilitlediği sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.