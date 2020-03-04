Hercai 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Reyyan'la ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı? 04.03.2020 23:46

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanıyor. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla Hercai 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Reyyan, amcamın öz kızı değil!" sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

REYYAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir?

HAZAR ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLE YIKILIYOR

Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar.

HAZAR VE MİRAN'IN ZAFERİ

Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır.

NASUH'UN İTİRAFI

İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir