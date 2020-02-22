Hercai 34. bölüm fragmanı yayınlandı! "Neden hala yanımdasın?" 22.02.2020 00:24

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Hercai 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte "Neden hala yanımdasın?" başlığıyla yayınlanan Hercai'nin 34. yeni bölüm fragmanı.

HERCAİ 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz.

Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir