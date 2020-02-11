Hercai 32. yeni bölüm fragmanı izle! İntihar girişimi konaktakileri şok ediyor 11.02.2020 20:16

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai'de geçen hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dikkat çeken gelişmelerin ardından izleyicilerin merakla beklediği Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Azize Aslanbey çok güçlü, biz ne yaparsak yapalım hiçbir şey değişmeyecek!" sözleri izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Hercai yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir.

AZİZE'DEN ZOR SEÇİM

Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur.

ASLANBEY KONAĞINDA BOMBA ETKİSİ YARATAN OLAY

Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır.

MİRAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.