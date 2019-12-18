Hercai 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle 18.12.2019 19:04

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai geçen hafta 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştiriyor. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışıyor. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Hercai 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Hercai yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur.

HAZAR GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR

Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır.

AZİZE KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur.

GÖNÜL'ÜN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.