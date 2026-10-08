Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 15:44

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından olay yerinde büyük panik yaşandı. Çökme sonrası çevrede bulunanların yardım etmek için harekete geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde çevredekilerin birbirlerini sakin olmaları konusunda uyardığı, "Elektriklere basmayın" ve "Düğmelere basmayın" sözlerinin duyulduğu görüldü. Yaşanan panik sırasında bir kişinin ise "Annemi çıkar" diye yardım istediği anlar dikkat çekti.