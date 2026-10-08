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Maltepe'de bina çöktü! Yardım çığlıkları kamerada: “Annemi çıkar”

Maltepe'de bina çöktü! Yardım çığlıkları kamerada: “Annemi çıkar”

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Maltepe’de 7 katlı binanın alt kısmındaki 3 kat saniyeler içinde çökerken, olay yerinde büyük panik yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde çevredekilerin “Sakin olun” ve “Annemi çıkar” sözleriyle yardım istediği anlar dikkat çekti.

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından olay yerinde büyük panik yaşandı. Çökme sonrası çevrede bulunanların yardım etmek için harekete geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde çevredekilerin birbirlerini sakin olmaları konusunda uyardığı, "Elektriklere basmayın" ve "Düğmelere basmayın" sözlerinin duyulduğu görüldü. Yaşanan panik sırasında bir kişinin ise "Annemi çıkar" diye yardım istediği anlar dikkat çekti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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