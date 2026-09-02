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Girne'de batan geminin enkazına ulaşıldı

Girne'de batan geminin enkazına ulaşıldı

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Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin enkazı bulundu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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