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Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi skandalı: İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi skandalı: İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü

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Konya'da 31 Mart 2024'te evinde ölü bulunan İbrahim Ekici'nin sır dolu ölümü, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye gündemine oturdu. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" diyerek dikkat çektiği kan donduran olayda, talihsiz adama "ölüm biçtiği" iddia edilen Hüseyin Sarıbaş canlı yayına katıldı. İddiaları inkar eden Hüseyin Bey'in foyası, canlı yayında dinletilen skandal ses kaydıyla ortaya çıktı.

Müge Anlı İkinci Palu Ailesi vakası diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümünde üfürükçü iddiaları
Müge Anlı “İkinci Palu Ailesi vakası” diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümünde “üfürükçü” iddiaları
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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