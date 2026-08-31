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Gülistan Doku soruşturması: Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması: Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

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Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dosyayı sil baştan değiştirecek çok sıcak bir gelişme yaşandı. HTS/baz kayıtları, gizli tanık ifadeleri ve adli makamlardan saklanan dalış defteri kayıtları doğrultusunda başlatılan 5. dalga operasyonunda, aralarında dalış ekibindeki polislerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Su altına intihar süsü vermek amacıyla sonradan eşya yerleştirildiği tespit edilirken, polis balık adam Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon! Su altında intihar süsü ve delil karatma: Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı
Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon! Su altında intihar süsü ve delil karatma: Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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