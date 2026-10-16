Başkan Erdoğan'dan fon krizi mesajı: Düzenbazlara sıfır tolerans!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tekno-oligarkların sadece belli ülkeleri değil, tüm dünyayı hedef aldıklarını belirten Başkan Erdoğan teknoloji insan ilişkisi konusunda uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Güvenin yerini tedirginlik almaktadır." dedi. Fon krizinde operasyonun cerrah titizliğiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok. Fahiş kazancın bedelini ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber