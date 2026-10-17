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Adil Tek A Haber canlı yayınında uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

Adil Tek A Haber canlı yayınında uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor

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Marmara Bölgesi'nde sel felaketinin ardından yeni sağanak uyarısı geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmesine göre, İstanbul'da özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların Anadolu Yakası'nda metrekareye 100 kilograma, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de ise 150 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Haber

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