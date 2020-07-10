Zorla evlerine girildi, eşi dövüldü, kızı kaçırıldı... Müge Anlı'da son dakika tutuklama kararı!

10.07.2020 11:08

Müge Anlı canlı yayında son dakika tutuklama kararını açıkladı. Tokat Niksar'dan 3 Temmuz akşamı 75 yaşındaki babası Sadullah Eraydın'ın yanından sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma Eraydın'dan yüreklere su serpen bir haber geldi. Habibe Eraydın zorla kaçırılan kızının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Evini basıp babasını tartaklamışlar daha sonra da genç kız yerlerde sürüklenerek kaçırılmıştı. Müge Anlı olaya tepkisini "Ne kadar canisiniz, dağ başımı burası?" diyerek göstermişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın, 10 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında konuştu...