Zorla evlerine girildi, eşi dövüldü, kızı kaçırıldı... Müge Anlı'da son dakika tutuklama kararı! Kaçırılan Fatma konuştu...
Müge Anlı canlı yayında son dakika tutuklama kararını açıkladı. Tokat Niksar'dan 3 Temmuz akşamı 75 yaşındaki babası Sadullah Eraydın'ın yanından sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma Eraydın'dan yüreklere su serpen bir haber geldi. Habibe Eraydın zorla kaçırılan kızının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Evini basıp babasını tartaklamışlar daha sonra da genç kız yerlerde sürüklenerek kaçırılmıştı. Müge Anlı olaya tepkisini "Ne kadar canisiniz, dağ başımı burası?" diyerek göstermişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın, 10 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında konuştu...
Müge Anlı son dakika tutuklama kararını Atv ekranlarında izleyicisi ile paylaştı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Evini basıp babasını tartaklamışlar daha sonra da genç kız yerlerde sürükleyerek kaçırılmıştı. Müge Anlı olaya tepkisini "Ne kadar canisiniz, dağ başımı burası?" diyerek göstermişti. Yerlerde sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma Eraydın ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Habibe Eraydın kızı Fatma Eraydın'ın bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. 42 yaşındaki Gültekin Baştürk adında bir kişi ve yakınlarının Fatma'yı kaçırdığını söyleyen anne, Müge Anlı'dan yardım istedi!
MÜGE ANLI'YI İZLEYEN AİLE BASKI YAPINCA...
Hanaye tecavüz,darp ve bir genç kızı hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 3 kişi tutuklanmasına rağmen genç kız bulunamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın'ın şikayeti üzerine Gültekin Baştürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi!
KAÇIRILAN FATMA ERAYDIN MÜGE ANLI'YA KONUŞTU!
Yerlerde sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma Eraydın, ailesine kavuştuktan sonra Atv ekranlarında Müge Anlı'ya konuştu. 'Ben gitmek istemedim, zorla götürüldüm. Aileme zarar vermekle tehdit edildim, korktum.' diyen Fatma, Müge Anlı'ya teşekkür etti.