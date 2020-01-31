Zonguldak'ta kaçak maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor

Son dakika haberi... Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında mahsur kalan 2 işçiye ulaşma çalışması sürüyor. Ocağır ise daha önce redevanslı (kiralama) usuluyle özel bir şirket tarafından işletildiği, daha sonra kapatıldığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde dün gece 23.00 sıralarınde tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Yaşanan olayın ekiplere ihbar edilmesinin ardından göçükte mahsur kaldıkları öğrenilen Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli maden işçilerine ulaşma çalışması sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri de özel donanımlı cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağına tahkimatla birlikte işçilere ulaşma çalışması ocak girişinde devam ediyor.
Ocağır ise daha önce redevanslı (kiralama) usuluyle özel bir şirket tarafından işletildiği, daha sonra kapatıldığı öğrenildi.
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