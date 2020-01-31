Haberler Video İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

31.01.2020 09:09

İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları