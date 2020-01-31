İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması

İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.
İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi uygulaması31.01.2020 09:09
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